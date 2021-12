Challenger Forlì 3, Maia 1, Florianopolis e Antalya 4: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 5. A Forlì sarà semifinale tutta italiana tra Nardi e Arnaboldi

Ci sarà un tennista italiano domenica nella finale del torneo challenger di Forlì. Andrea Arnaboldi e Luca Nardi hanno infatti staccato il pass per il penultimo atto nella parte inferiore del draw.

Il 33enne di Cantù (n.276 ATP), ottava testa di serie, ha sconfito nei quarti il 25enne greco Michail Pervolarakis (n.425 ATP)per 64 63, in un’ora e 22 minuti di gioco.

Il 18enne di Pesaro (n.418 ATP), in gara con una wild card, si è imposto per 60 64, in un’ora e 5 minuti di partita, sul 34enne bosniaco Aldin Sektic (n.423 ATP).

Per Nardi si tratta della prima semifinale in carriera a livello challenger,

CHALLENGER Forli 3 (Italia) – cemento (al coperto)

CHALLENGER Antalya 4 (Turchia), terra battuta

CHALLENGER Maia (Portogallo) – terra battuta (al coperto)

