Il torneo del Lussemburgo annuncia un torneo di esibizione al posto del WTA 250

L’anno scorso il torneo del Lussemburgo annunciò, appena conclusa la finale, l’intenzione di non rinnovare l’accordo con la WTA, lamentando difficoltà di rapporti.

Ora hanno appena annunciato un torneo di esibizione, previsto il 19-23 ottobre, con la partecipazioni di 8 campionesse che non fanno più parte della WTA:

– 2 ex #1 (possibili candidate Clijsters, Hingis, Ivanovic)

– 2 ex Top 10 (possibili candidate Hantuchova, Goerges)

– 4 ex Top 50.

Montepremi 100.000 euro, di cui 40.000 alla vincitrice.

Sede più importante, la Coque Hall, capace di ospitare più di 8.000 spettatori.





