Ufficiale: Amélie Mauresmo è la nuova direttrice del Roland Garros “”Sono estremamente orgogliosa di diventare direttrice di un torneo come il Roland Garros”

L’ex numero uno del mondo Amélie Mauresmo è stata proposta per diventare la nuova direttrice del Roland Garros e del Masters 1000 di Parigi Bercy dopo che a Guy Forget non gli è stato rinnovato il contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre.

L’ex tennista è nettamente favorita a prendere il posto di Forget, avendo già il sostegno di un certo numero di tennisti francesi. Lucas Pouille, ex top 10 e uno dei giocatori un tempo allenati da Mauresmo, è uno dei maggiori sostenitori “Mauresmo ha tutte le carte per essere una grande direttrice del Roland Garros. Ci sono poche persone capaci di continuare il lavoro di Guy Forget, ma lei è senza dubbio una di queste”, ha assicurato il tennista.

Ufficiale: Stamane abbiamo riferito che Amélie Mauresmo era molto vicina a diventare la nuova direttrice del Roland Garros. Bene, ora è diventato ufficiale. L’ex numero uno del mondo succede a Guy Forget come direttrice del Grand Slam parigino: “Sono estremamente orgogliosa di diventare direttrice di un torneo come il Roland Garros. Ho accettato questa posizione senza pensarci. La prenderò con la stessa richiesta, libertà e passione che mi hanno sempre ispirato in ogni momento legato al tennis”, ha detto Mauresmo, che continuerà così ad essere legata al mondo del tennis dopo aver lasciato il posto di allenatore di Lucas Pouille.