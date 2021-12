WTA Award 2021: Barty tennista dell’anno

La WTA ha pubblicato sul proprio sito ufficiali i premi di fine stagione 2021. Ecco le vincitrici.

Giocatrice dell’anno: Ash Barty

La numero 1 del mondo WTA Ashleigh Barty vince per la seconda volta il titolo di miglior tennista dell’anno, dopo averlo già vinto nel 2019. Ha conquistato cinque titoli WTA 2021 e soprattutto vinto il suo secondo titolo del Grande Slam in carriera a Wimbledon. Si è assicurata la posizione n.1 in classifica mondiale di fine stagione per il terzo anno consecutivo.

Coppia di doppio dell’anno: Barbora Krejcikova (CZE) / Katerina Siniakova (CZE)

Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova ricevono per la seconda volta il WTA Doubles Team of the Year Award, dopo aver ricevuto il riconoscimento anche nel 2018. In questa stagione, il duo ceco ha conquistato il terzo trofeo del Grande Slam in doppio al Roland Garros.

Giocatrice più migliorata: Barbora Krejcikova (CZE)

La ceca ha vissuto una primavera da sogno, collezionando una striscia di 12 vittorie consecutive per vincere i suoi primi due titoli, agli Internationaux de Strasbourg prima della sua corsa verso la coppa del Roland Garros. In totale nel 2021 ha vinto tre tornei.

Nuovo volto del 2021: Emma Raducanu (GBR)

Emma Raducanu è stata eletta Newcomer of the Year WTA dopo aver fatto la storia nel 2021 con il suo titolo US Open, dove è diventata la prima qualificata a vincere un Grande Slam mostrando in campo un tennis fantastico.

Comeback Player of the Year: Carla Suárez Navarro (ESP)

La sua storia ha commosso tutto il mondo della racchetta e non solo. Aveva programmato di terminare la sua carriera nel 2020, ma la pandemia di COVID-19 ha interrotto la stagione d’addio. Nel settembre del 2020 le è stato poi diagnosticato il linfoma di Hodgkin, ma da grande lottatrice ha vinto la sua battaglia contro il cancro ed è tornata sul tour nel 2021 per salutare in campo quel mondo che ha amato moltissimo. Ha giocato al Roland Garros e a Wimbledon, dove ha impegnato duramente la futura campionesse Ashleigh Barty nel primo turno. Ha anche rappresentato la Spagna alle finali della Billie Jean King Cup.

Marco Mazzoni