Nadal intensifica gli allenamenti, sembra certo il rientro ad Abu Dhabi

“1, 2, 3, …boom!”. Così un Tweet della Rafa Nadal Academy, con una foto intensa del campionissimo iberico mentre impatta un diritto a grande velocità sui campi della sua accademia. Sembra proseguire spedito il programma di allenamento del 20 volte campione Slam, dopo il grave problema al piede che l’ha costretto a terminare in estate la sua stagione 2021.

L’appuntamento fissato per il rientro è la ricca esibizione di Abu Dhabi, al via il 16 dicembre, dove scenderanno in campo anche Andrey Rublev, Dominic Thiem, Denis Shapovalov, Casper Ruud e Andy Murray (lo scozzese non ha ancora confermato al 100% la sua presenza). Un test prima del volo “down under” per iniziare la stagione. Non all’ATP Cup, dove Rafa non è tra i convocati. A questo punto è molto probabile che rientri direttamente agli Australian Open come suo primo torneo ufficiale.