ATP Cup: Svelati alcuni dettagli dell’edizione 2022. Presente l’Italia. Il sorteggio questa notte ma si pensa già al 2023

Dopo la fine della Coppa Davis, l’attenzione del mondo del tennis si rivolge ora a ciò che ci aspetta all’inizio del 2022, una stagione che si prevede emozionante e che inizierà con l’ATP Cup

La Russia difenderà il titolo conquistato 11 mesi fa a Sydney e gli organizzatori hanno annunciato come saranno disegnati i gruppi. Questa edizione sarà composta da 16 nazioni, e ci saranno 4 gruppi da 4 squadre con le prime due classificate di ogni girone che andranno in semifinale: Per il sorteggio le nazioni saranno divise in 4 fasce. Nella prima fascia (prendendo in considerazione la classifica ATP, ci saranno Serbia, Russia, Germania e Grecia) e nella seconda (Spagna?; Italia, Norvegia e Polonia), #8 a #12 in fascia 3 e #12 a #16 in fascia 4. Il sorteggio del torneo avrà luogo alle 4:15 di mattina di martedì 7 dicembre (le 14:15 di Melbourne), mentre il calendario della manifestazione sarà pubblicato mercoledì. Al momento l’Italia, come dicevamo, sarebbe in seconda fascia, ma qualora uno fra Djokovic, Zverev e Tsitsipas desse forfait andrebbe in prima.

Il montepremi totale dell’evento è salito oltre i 14 milioni di dollari

E proprio mentre gli organizzatori dell’ATP Cup hanno annunciato oggi come sarà strutturata l’edizione 2022, con quattro gironi da 4 squadre che si contenderanno il titolo a Sydney, Tennis Australia sta già pianificando uno dei suoi tornei di punta tra due anni. Dopo tutte le complicazioni causate dalla pandemia, Craig Tiley vede la luce in fondo al tunnel e il 2023 sarà l’anno in cui l’ATP Cup, a meno che non ci siano nuove complicazioni, si giocherà di nuovo nel formato in cui il torneo è stato concepito, con 24 squadre presenti in sei gruppi da 4 con le prime sei e le due migliori seconde classificate che avanzano ai quarti di finale.

Inoltre, il torneo si terrebbe nuovamente in tre città, presumibilmente le tre che hanno ospitato le partite nell’edizione inaugurale del 2020 (Brisbane, Perth e Sydney).