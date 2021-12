Italiane nei tornei ITF: I risultati di Lunedì 06 Dicembre 2021

W15 Monastir 15000 – 2nd Round

[5] Eliz Maloney vs Giorgia Roselli Non prima delle 12:30



ITF Monastir E. Maloney [5] E. Maloney [5] 0 G. Roselli G. Roselli 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

[2] Arianna Zucchini vs Nadia Rawson Non prima delle 11:30



ITF Monastir A. Zucchini [2] A. Zucchini [2] 0 N. Rawson N. Rawson 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Tereza Dejnozkova vs [8] Jennifer Ruggeri Non prima delle 12:30



ITF Monastir T. Dejnozkova T. Dejnozkova 0 J. Ruggeri [8] J. Ruggeri [8] 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

W15 Cairo 15000 – 2nd Round>

[1] Matilde Mariani vs Rina Hosni Non prima delle 12:00



ITF Cairo M. Mariani [1] M. Mariani [1] 0 R. Hosni R. Hosni 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

[4] Fang An Lin vs Antonia Aragosa Non prima delle 12:00



Il match deve ancora iniziare

[6] Anastasia Abbagnato vs Malaka Salem Non prima delle 12:00



Il match deve ancora iniziare

Toffee Ghorab vs Claudia Bernaschi Non prima delle 13:30



ITF Cairo T. Ghorab T. Ghorab 0 C. Bernaschi C. Bernaschi 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Il match deve ancora iniziare

Alexa Karatanchevavs [11] Gala Arangio