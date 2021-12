Djokovic: “Sono sfinito, ho bisogno di riposarmi con la mia famiglia”

Si chiude senza la Davis il 2021 stellare di Djokovic, arrivato ad un passo dal completare il Grande Slam e capace di terminare l’annata nuovamente da n.1, stabilendo un record assoluto per il tennis moderno. Il serbo ha parlato alla stampa dopo la sconfitta a Madrid, dicendosi davvero esausto, con il bisogno di staccare la spina prima di pensare alla nuova stagione.

“Questa lunghissima stagione è finita. Non mi pento di niente di quello che ho fatto quest’anno, do sempre il massimo quando scendo in campo. Giocare per il mio paese ha un significato speciale e purtroppo non siamo riusciti ad andare avanti. È molto crudele vincere tutte le partite di singolare e non poter essere in finale, ma non c’è altro, questo è lo sport. Quello che faccio sempre è trarre lezioni da tutte le sconfitte. Per quanto questo faccia male, battute d’arresto di questo tipo sono ciò che serve a rafforzarti e a crescere come persona e come atleta. Di sicuro dobbiamo migliorare il doppio in vista del prossimo anno”.

“Cercherò di utilizzare i prossimi giorni per recuperare bene, dimenticare completamente il tennis e ricaricare le mie energie. Sono molto, molto stanco per tutta la stagione, esausto, quindi ora devo concentrarmi su un periodo di riabilitazione per rimettere a posto il mio corpo e trascorrere del tempo di qualità con la mia famiglia. Poi vedremo cosa ci riserva il futuro. So che vorreste sapere una cosa in particolare, ma non ne parlerò adesso. Sarete informati della mia decisione molto presto, ma non posso dirvi una data specifica”.

Ovviamente Djokovic si riferisce alla sua presenza agli Australian Open, che sembrano ormai decisi a non fare sconti a coloro che insistono nel non vaccinarsi. Il n.1 dovrà nel caso procedere alla vaccinazione entro pochi giorni, per poter completare un ciclo e quindi essere accettato “down under”, dove solo giocatori completamente vaccinati potranno disputare i tornei di inizio stagione, Australian Open incluso. Non resta che attendere la decisione di Novak.

Marco Mazzoni