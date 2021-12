Challenger Antalya 4: Il Tabellone Principale. Due azzurri al via

Challenger Antalya 4 – Tabellone Principale

(1/WC) Ilkel, Cem vs Nedelko, Ivan

(WC) Agabigun, Sarp vs Jianu, Filip Cristian

Lee, Duckhee vs Marozsan, Fabian

Crawford, Oliver vs (5) Bonadio, Riccardo

(4) Peniston, Ryan vs Hsu, Yu Hsiou

Qualifier vs Fonio, Giovanni

Hardt, Nick vs Krutykh, Oleksii

Misolic, Filip vs (6) Barranco Cosano, Javier

(7) Fatic, Nerman vs Martin Tiffon, Pol

Kravchenko, Georgii vs Orlov, Vladyslav

Sultanov, Khumoyun vs Tiurnev, Evgenii

Oliel, Yshai vs (3) Ajdukovic, Duje

(8) Zekic, Miljan vs Qualifier

Lazarov, Alexandar vs Qualifier

(WC) Jecan, Alexandru vs Chappell, Nick

Qualifier vs (2) Ramanathan, Ramkumar