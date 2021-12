Iga Swiatek scarica il suo coach dopo 5 anni di collaborazione

Iga Swiatek, attualmente numero 9 della classifica WTA, ha annunciato di aver messo fine al suo legame con Piotr Sierzputowski, l’allenatore che l’ha guidata dal 2016 e l’ha aiutata ad affermarsi tra le migliori del mondo, con una vittoria al Roland Garros nel 2020.

“Come tennisti incontriamo sulla nostra strada molte persone che apprezzano il nostro lavoro e anche la nostra vita, perché passiamo quasi tutto l’anno insieme. Ho scoperto che a volte nella nostra vita professionale abbiamo bisogno di cambiamenti per evolverci di più e incontrare nuove persone con le quali creare un nuovo rapporto professionale. Voglio ringraziare Piotr per tutto quello che ha fatto per me”, ha dichiarato la Swiatek.

La polacca inizierà ora a cercare un nuovo allenatore per affrontare la pre-season per il 2022, con gli Australian Open che saranno il suo primo grande obiettivo.