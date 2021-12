WTA Palermo: Già venduti 650 biglietti per l’edizione 2022. Iniziativa per Natale

Sono, già, 630 i biglietti venduti per assistere alla 33^ edizione dei Palermo Ladies Open, Torneo di tennis del circuito WTA in programma dal 16 al 25 luglio 2022 al Country Time Club di Palermo. Il successo degli anni scorsi, ha indotto ancora una volta gli appassionati a comprare – quasi a scatola chiusa – i tagliandi per assicurarsi un posto sul centrale del Circolo di Viale dell’Olimpo.

A distanza di sette mesi da quello che si preannuncia come un vero e proprio evento sportivo, la vendita degli abbonamenti procede a ritmo sostenuto. In vista delle festività natalizie e dei tradizionali regali da mettere sotto l’albero, gli organizzatori del Country propongono un’allettante offerta agli appassionati.

Si chiama Christmas Price ed è la promozione per l’acquisto di abbonamenti a prezzi scontati per il solo mese di dicembre. “Proponiamo ai nostri, ormai, affezionati spettatori di mettere quest’anno sotto l’albero di Natale un abbonamento ad un prezzo che non sarà più proposto nei prossimi mesi – spiega il Direttore del Torneo, Oliviero Palma – la risposta della gente è, già, stata numerosa, ma siamo convinti che possa esserci una partecipazione ancora maggiore. I prezzi sono allettanti e l’idea di un regalo diverso, cioè di un regalo che consenta per 9 giorni di assistere ad un grande spettacolo sportivo, possa rappresentare una soluzione interessante per chi ama il grande tennis”.

I prezzi degli abbonamenti vanno dai 125 euro (dalla file 7 in poi) della Tribuna Montepellegrino ai 185 delle prime file della Tribuna Monte Cuccio. Le tessere possono essere acquistate online attraverso il circuito Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/biglietto/abb-9-giorni-33-palermo-ladies-open/167535) oppure direttamente alla segreteria del Circolo Country Time Club di Palermo, in viale dell’Olimpo n. 5.

Intanto ieri nel salone della Federcalcio Sicilia di Ficarazzi, il Country è stato premiato dal Coni con la Stella d’Argento. E’ stato il Direttore del Torneo Palermo Ladies Open, Oliviero Palermo, a ritirare il prestigioso riconoscimento. (nr)