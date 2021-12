Davis Cup: La Croazia è la prima finalista. La Serbia di Novak Djokovic sconfitta al doppio decisivo

Vanno male le cose per Novak Djokovic nel finale di stagione. il numero uno al mondo si è visto sfuggire di mano, uno dopo l’altro, l’oro olimpico, il titolo degli US Open, quello delle ATP Finals e ora anche la Coppa Davis. A Madrid la Serbia si è infatti vista eliminare dalla Croazia nella prima semifinale, con il punto decisivo arrivato dal doppio.

In vantaggio grazie all’impronosticabile vittoria di Borna Gojo (numero 279 del ranking) su Dusan Lajovic per 4-6 6-3 6-2, la squadra croata ha subito il veemente rientro di Novak Djokovic, il quale nel secondo singolare ha travolto Marin Cilic per 6-4 6-2. Ma nella terza e decisiva sfida Nikola Metic e Mate Pavic – ovvero la coppia numero uno del mondo – non hanno lasciato scampo a Nole e Filip Krajinovic, cogliendo il successo con il punteggio di 7-5 6-1. La Croazia torna così in finale di Coppa Davis dopo tre anni, ovvero quando, nel 2018, conquistò il titolo a Lilla contro la Francia. L’altra semifinale è in programma domani e vedrà affrontarsi Russia e Germania.

Madrid: Serbia – Croazia 1-2

16:00 Gojo B. (Cro) – Lajovic D. (Srb)



ITF Finals B. Gojo B. Gojo 4 6 6 D. Lajovic D. Lajovic 6 3 2 Vincitore: B. Gojo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 B. Gojo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 5-2 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Gojo 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 5-3 → 6-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 B. Gojo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 4-2 → 5-2 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 B. Gojo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 B. Gojo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 D. Lajovic 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 B. Gojo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 B. Gojo 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 B. Gojo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 D. Lajovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0

17:30 Cilic M. (Cro) – Djokovic N. (Srb)



ITF Finals M. Cilic M. Cilic 4 2 N. Djokovic N. Djokovic 6 6 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-5 → 2-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-4 → 1-5 M. Cilic 0-15 0-30 df 0-40 1-3 → 1-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A df 4-4 → 4-5 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-0 → 1-0

19:00Mektic N./Pavic M. – Cacic N./Djokovic N.