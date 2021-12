Discovery: Nel 2022 trasmetterà ancora una volta tre prove dello Slam su 4. Si parte da Adelaide

Come da tradizione, Discovery trasmetterà in esclusiva in Italia 3 prove del Grand Slam a partire dagli Australian Open di gennaio (rinnovato fino al 2030), primo grande appuntamento del 2022, anticipato dal torneo ATP di Adelaide.

Oltre 18 feed per seguire ogni match del tabellone con la possibilità di passare da un campo all’altro in qualsiasi momento. La copertura del primo Slam dell’anno di discovery+ sarà sempre più completa, in attesa degli altri due appuntamenti, quello del Roland Garros a Parigi e degli US Open a New York oltre alla spettacolare Rod Laver Cup.