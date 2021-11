Davis Cup: L’Italia ancora tradita nel doppio. La Croazia è la prima semifinalista

Serata amara quella di questa sera a Torino dove l’Italia è stata eliminata per mano della Croazia al doppio decisivo nei quarti di finale di Davis Cup.

Fabio Fognini ancora in coppia con Jannik Sinner sono stati sconfitti da Nikola Mektic e Mate Pavic, numeri uno del mondo di specialità e vincitori quest’anno a Wimbledon con il risultato di 63 64

La Croazia quindi batte l’Italia per 2 a 1 e sfideranno in semifinale la Serbia di Novak Djokovic o il Kazakistan.

Da segnalare che nel primo set Fognini nel quarto gioco, ed era alla battuta, subiva il break dopo aver commesso anche un doppio fallo su una palla game con la coppia croata che ringraziava e senza rischiare nulla poi conquistava la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set ancora un Fabio troppo falloso cedeva il turno di battuta sul 3 pari commettendo un doloroso doppio fallo sul break point, e poi giocando maluccio gli ultimi turni di risposta (soprattutto il ligure), perdevano così la partita per 6 a 4 con Mektic che sul 5 a 4 piazzava anche due ace, uno sulla palla match chiudendo in questo modo la contesa.

Italia vs Croazia 1-2

16:00 Sonego L. (Ita) – Gojo B. (Cro)



ITF Finals L. Sonego L. Sonego 6 6 2 B. Gojo B. Gojo 7 2 6 Vincitore: B. Gojo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 B. Gojo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 B. Gojo 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 B. Gojo 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-0 → 4-1 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 3-0 → 4-0 B. Gojo 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 L. Sonego 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 B. Gojo 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 B. Gojo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 B. Gojo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 B. Gojo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 4-2 → 4-3 B. Gojo 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 4-1 B. Gojo 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 2-1 → 3-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Gojo 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

17:30 Sinner J. (Ita) – Cilic M. (Cro)



ITF Finals J. Sinner J. Sinner 3 7 6 M. Cilic M. Cilic 6 6 3 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 1-0 → 1-1 M. Cilic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Cilic 0-15 0-30 df 0-40 4-5 → 5-5 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-4 → 2-5 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 2-4 M. Cilic 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 1-4 J. Sinner 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1

19:00 Sinner J./Fognini F. – Mektic N./Pavic M.