Davis Cup Finals: Le dichiarazioni degli azzurri dopo l’accesso ai quarti di finale (con il video delle partite)

Lorenzo Sonego : “Il primo set l’ho vissuto con tanta tensione, poi mi sono sciolto. Lui ha giocato un’ottima partita, non vale di certo la classifica che ha e può crescere tanto, senz’altro stavolta si è espresso come un top 100, non da numero 275. Sono contento di averla portata a casa con la grinta che come sempre ho messo in campo.

Ho cercato di cancellare quello che era successo contro gli Stati Uniti, ho cercato di mantenere vivo quell’entusiasmo ma il giocatore che mi trovavo di fronte era totalmente diverso. Contro Opelka tutto si risolveva in pochi scambi, stavolta ho avuto difficoltà a capire cosa fare e come comportarmi in campo. Mi sono irrigidito ed ero meno fluido. Ma il primo set mi è servito per ritrovare tranquillità e poi per salire di livello.

Mejia si è rivelato un buon giocatore, era davvero difficile capire cosa fare. Ha due colpi molto simili, il servizio anche è molto buono, è un giocatore completo e io non mi sentivo tranquillo e sereno: tutto questo ha reso difficile la partita. Non ha un colpo che ti lascia fermo, però, e questo ti consente di prendere in mano il gioco. Così nel primo game del terzo ho preso fiducia e ho capito che il match era girato dalla mia parte.

“Non è stato facile dopo un’attesa così lunga, dalle 16 alle 19. Stare tutto il giorno al chiuso senza nemmeno prendere aria, non è semplice. Poi una volta entrato in campo, l’atmosfera mi ha dato quell’energia che mi serviva per poter fare una bella partita”.

Jannik Sinner : “Siamo tutti molto contenti di aver raggiunto i quarti di finale in questa atmosfera fantastica di Torino, lunedì sarà un’altra bella sfida”.

Filippo Volandri : “Siamo tutti stracontenti, arrivare ai quarti qui a Torino era un obiettivo. Jannik può giocare tutto, singolo, doppio, triplo! E tutto ciò lo aiuta nella sua crescita, anche giocare questo doppio fino a quest’ora”.

Fabio Fognini : ” Abbiamo provato questo doppio, magari in futuro può tornare utile. Abbiamo anche cambiato lato. Jannik è molto maturo, sa già quello che deve fare, i risultati parlano per se. Sono contento, ho fatto debuttare in doppio anche un altro pischello. Mi dispiace aver perso in questa modo il doppio, ma siamo contenti di aver passato il turno e di giocare lunedì di nuovo qui a Torino”.