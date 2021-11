Challenger Forlì 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Gaio e Fabbiano teste di serie nel Md

Challenger Forli 2 – Tabellone Principale – hard

(1) Otte, Oscar vs (WC) Forti, Francesco

Ritschard, Alexander vs Bachinger, Matthias

Sachko, Vitaliy vs (WC) Nardi, Luca

(Alt) Brancaccio, Raul vs (6) Celikbilek, Altug

(4) Rodionov, Jurij vs Qualifier

Qualifier vs Rosol, Lukas

Arnaboldi, Andrea vs Cobolli, Flavio

Kotov, Pavel vs (7) Masur, Daniel

(8) Fabbiano, Thomas vs Qualifier

(Alt) Miedler, Lucas vs Basic, Mirza

Qualifier vs (WC) Gigante, Matteo

Vavassori, Andrea vs (3) Albot, Radu

(5) Gaio, Federico vs (PR) Lenz, Julian

Kamke, Tobias vs Stricker, Dominic

Viola, Matteo vs (PR) Maden, Yannick

(SE) Karlovskiy, Evgeny vs (2) Cressy, Maxime

Challenger Forli 2 – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Moriya, Hirokivs Setkic, Aldin(WC) Ercolani, Riccardovs (7) Kravchenko, Georgii

(2) Forejtek, Jonas vs (Alt) Bocchi, Lorenzo

(Alt) Miceli, Marco vs (8) Peliwo, Filip

(3) Geerts, Michael vs (Alt) Potenza, Luca

(WC) Angelini, Lorenzo vs (5) Vatutin, Alexey

(4) Erler, Alexander vs (Alt) Vacherot, Valentin

(WC) Pecci, Alessandro vs (6) Sels, Jelle

Campo Città di Forlì – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Marco Miceli vs [8] Filip Peliwo

2. [WC] Alessandro Pecci vs [6] Jelle Sels

3. [WC] Riccardo Ercolani vs [7] Georgii Kravchenko (non prima ore: 14:00)

4. [WC] Lorenzo Angelini vs [5] Alexey Vatutin

Campo Mbm – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Jonas Forejtek vs [Alt] Lorenzo Bocchi

2. [1] Hiroki Moriya vs Aldin Setkic

3. [4] Alexander Erler vs [Alt] Valentin Vacherot

4. [3] Michael Geerts vs [Alt] Luca Potenza