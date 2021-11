La WTA nutre ancora tanti dubbi su Shuai Peng

Il caso di Shuai Peng continua ad avere nuovi colpi di scena, colpi di scena che non permettono al mondo del tennis di essere sicuri nella sorte della tennista cinese.

L’abbiamo vista in diversi eventi a Pechino, il CIO ha rilasciato un’immagine di una videochiamata avuta con Thomas Bach, ma oltre a questo, non c’era ancora nessun video registrato dalla tennista stessa per mostrare che è libera di esprimere il proprio pensiero.

La WTA ha continuato a fare progressi nella sue indagini, e il suo presidente, Steve Simon, ha parlato alla CNN degli ultimi sviluppi. Il più grande? Sembra che la Peng abbia risposto a due e-mail, ma la risposta dimostrerebbe che è “chiaramente di parte”, nel senso che non sembra essere la sua. Simon ha quindi dichiarato che “non le parlerà più” finché non sarà sicuro che le risposte siano le sue e non quelle dei suoi censori.

Shuai Peng ha rivelato il 2 novembre di essere stata abusata sessualmente da un ex vice ministro cinese.