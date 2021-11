Jannik Sinner infligge a John Isner la peggior sconfitta in carriera

Jannik Sinner ha aggiunto un record impressionante nella sua ancora breve carriera, dominando John Isner nella partita che ha dato all’Italia la vittoria sugli Stati Uniti in Davis Cup.

Il secondo set non ha lasciato spazio a dubbi, con un 6-2 6-0 che mostrano il dominio del giovane italiano, ma la differenza è stata impressionante, soprattutto perché stiamo parlando di una superficie indoor veloce, dove il servizio di Isner dovrebbe dare grandi garanzie.

Questo è stato anche un risultato storico. Isner, a 36 anni, ha subito la sconfitta più pesante di tutta la sua carriera, che comprende 742 incontri.

Mai prima di oggi l’americano aveva vinto solo due giochi in un duello, dato che il suo peggior risultato erano quattro game conquistati in quattro occasioni. Daniil Medvedev lo ha battuto 6-3 e 6-1 (ATP Cup 2020) e 6-2 6-2 (Masters 1000 Canada 2021), mentre Andy Murray vinse per 6-1 6-3 (Vienna 2016) e Jesse Levine lo superò per 6-3 e 6-1 (Newport 2008). Ora Sinner è arrivato per cancellare quei record.