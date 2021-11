Davis Cup Finals: Italia vs Usa 2-1. Jannik Sinner domina John Isner e regala la vittoria all’Italia. Doppio amaro per gli azzurri

Nessun problema per Jannik Sinner che domina John Isner e regala la prima vittoria all’Italia alle Davis Cup Finals.

L’azzurro ha sconfitto nel secondo incontro Isner con il netto punteggio di 62 60 in 1 ora e 2 minuti di partita.

Da segnalare che Jannik dal 3 a 2 e break nel primo set ha messo a segno un grandissimo parziale di nove giochi consecutivi vincendo la partita per 62 60.

L’unico momento di difficoltà per Sinner è stato nel secondo set quando nel secondo gioco, dallo 0-40, ha annullato tre palle break consecutive all’avversario poi più alcun patema fino al 6 a 0 finale.

Nel doppio parziale riscatto USA grazie a Rajeev Ram e Jack Sock che si sono imposti 76(5) 62, in un’ora e 33 minuti di partita, sugli azzurri Fabio Fognini e Lorenzo Musetti (esordiente) – quest’ultimo preferito a Simone Bolelli da Filippo Volandri, neo capitano dell’Italdavis al debutto in panchina. Il doppio azzurro avrebbe meritato forse un punteggio meno severo considerato il mini-break di vantaggio nel tie-break del primo set e le cinque palle-break non sfruttate nella seconda frazione.

ITF Finals R. Opelka R. Opelka 3 6 L. Sonego L. Sonego 6 7 Vincitore: L. Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* ace 0*-3 1*-3 2-3* ace 2-4* ace 2*-5 3*-5 ace 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 R. Opelka 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 R. Opelka 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 R. Opelka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 L. Sonego 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Opelka 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Opelka 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 R. Opelka 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 Risultato 2-2 → 2-3 Risultato 0-0

1-2 (Gruppo E)16:00 Opelka R. (Usa) – Sonego L. (Ita)

17:30 Isner J. (Usa) – Sinner J. (Ita)



Davis C Davis Cup Davis Cup Single Matches Isner J. Isner J. 2 0 Sinner J. Sinner J. 6 6 Vincitore: Sinner J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 Isner J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Isner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Sinner J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Isner J. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Isner J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Isner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Isner J. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Isner J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

19:00 Ram R./Sock J. – Bolelli S./Fognini F.