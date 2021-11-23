WTA 125 Limoges Copertina, WTA

WTA 125 Limoges: Entry list Md e Qualificazioni. Al via anche Lucia Bronzetti

23/11/2021 22:29 Nessun commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998

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WTA 125 Limoges (MD) Inizio torneo: 13/12/2021 | Ultimo agg.: 23/11/2021 22:45

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 13/12/21 - Special Exempts: 0/0)

  • 52. A. Kalinina
  • 58. S. Zhang
  • 72. C. Garcia
  • 74. G. Minnen
  • 76. C. Burel
  • 78. V. Gracheva
  • 86. V. Zvonareva
  • 88. O. Dodin
  • 92. K. Mladenovic
  • 97. D. Yastremska
  • 100. J. Cristian
  • 108. A. Bogdan
  • 114. V. Tomova
  • 115. N. Stojanovic
  • 121. M. Buzarnescu
  • 122. C. Paquet
  • 130. O. Danilovic
  • 131. S. Voegele
  • 134. A. Friedsam
  • 136. V. Diatchenko
  • 138. P. Hercog

Alternates

  • 1. L. Bronzetti (147)
  • 2. M. Hontama (152)
  • 3. A. Blinkova (158)
  • 4. C. Bucsa (162)
  • 5. A. Hesse (166)
  • 6. Y. In-Albon (168)
  • 7. T. Korpatsch (176)
  • 8. M. Bolkvadze (178)
  • 9. L. Stefanini (180)
  • 10. V. Grammatiko (188)
  • 11. V. Savinykh (190)
  • 12. A. Raina (191)
  • 13. J. Grabher (194)
  • 14. A. Zakharova (200)
  • 15. J. Fett (201)
  • 16. F. Di Sarra (202)
  • 17. J. Ponchet (204)
  • 18. A. Cadantu-Ig (206)
  • 19. M. Hibi (208)
  • 20. M. Bjorklund (209)
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WTA 125 Limoges (Q) Inizio torneo: 13/12/2021 | Ultimo agg.: 23/11/2021 22:28

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 13/12/21 - Special Exempts: 0/0)

  • 68. A. Van Uytvanck
  • 148. L. Bronzetti
  • 150. M. Hontama
  • 154. A. Blinkova
  • 159. C. Bucsa
  • 165. A. Hesse

Alternates

  • 1. Y. In-Albon (166)
  • 2. T. Korpatsch (176)
  • 3. M. Bolkvadze (177)
  • 4. L. Stefanini (180)
  • 5. V. Savinykh (188)
  • 6. A. Raina (189)
  • 7. Y. Hatouka (192)
  • 8. J. Grabher (193)
  • 9. A. Hartono (196)
  • 10. J. Ponchet (202)
  • 11. A. Cadantu-Ig (203)
  • 12. M. Hibi (208)
  • 13. I. Fetecau (209)
  • 14. M. Bjorklund (210)
  • 15. A. Muhammad (216)
  • 16. S. Waltert (217)
  • 17. S. Mendez (218)
  • 18. A. Zakharova (223)
  • 19. K. Gerlach (224)
  • 20. C. Perrin (225)
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