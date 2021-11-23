WTA 125 Limoges: Entry list Md e Qualificazioni. Al via anche Lucia Bronzetti
23/11/2021 22:29 Nessun commento
(Clicca per vedere l'entry list)WTA 125 Limoges (MD) Inizio torneo: 13/12/2021 | Ultimo agg.: 23/11/2021 22:45
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 13/12/21 - Special Exempts: 0/0)
- 52. A. Kalinina
- 58. S. Zhang
- 72. C. Garcia
- 74. G. Minnen
- 76. C. Burel
- 78. V. Gracheva
- 86. V. Zvonareva
- 88. O. Dodin
- 92. K. Mladenovic
- 97. D. Yastremska
- 100. J. Cristian
- 108. A. Bogdan
- 114. V. Tomova
- 115. N. Stojanovic
- 121. M. Buzarnescu
- 122. C. Paquet
- 130. O. Danilovic
- 131. S. Voegele
- 134. A. Friedsam
- 136. V. Diatchenko
- 138. P. Hercog
Alternates
- 1. L. Bronzetti (147)
- 2. M. Hontama (152)
- 3. A. Blinkova (158)
- 4. C. Bucsa (162)
- 5. A. Hesse (166)
- 6. Y. In-Albon (168)
- 7. T. Korpatsch (176)
- 8. M. Bolkvadze (178)
- 9. L. Stefanini (180)
- 10. V. Grammatiko (188)
- 11. V. Savinykh (190)
- 12. A. Raina (191)
- 13. J. Grabher (194)
- 14. A. Zakharova (200)
- 15. J. Fett (201)
- 16. F. Di Sarra (202)
- 17. J. Ponchet (204)
- 18. A. Cadantu-Ig (206)
- 19. M. Hibi (208)
- 20. M. Bjorklund (209)
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(Clicca per vedere l'entry list)WTA 125 Limoges (Q) Inizio torneo: 13/12/2021 | Ultimo agg.: 23/11/2021 22:28
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 13/12/21 - Special Exempts: 0/0)
- 68. A. Van Uytvanck
- 148. L. Bronzetti
- 150. M. Hontama
- 154. A. Blinkova
- 159. C. Bucsa
- 165. A. Hesse
Alternates
- 1. Y. In-Albon (166)
- 2. T. Korpatsch (176)
- 3. M. Bolkvadze (177)
- 4. L. Stefanini (180)
- 5. V. Savinykh (188)
- 6. A. Raina (189)
- 7. Y. Hatouka (192)
- 8. J. Grabher (193)
- 9. A. Hartono (196)
- 10. J. Ponchet (202)
- 11. A. Cadantu-Ig (203)
- 12. M. Hibi (208)
- 13. I. Fetecau (209)
- 14. M. Bjorklund (210)
- 15. A. Muhammad (216)
- 16. S. Waltert (217)
- 17. S. Mendez (218)
- 18. A. Zakharova (223)
- 19. K. Gerlach (224)
- 20. C. Perrin (225)
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TAG: WTA 125 Limoges
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