Il CIO ha fatto una videochiamata con la Peng che dichiara di essere “al sicuro e di volere privacy”

Il Comitato olimpico internazionale (CIO) ha comunicato che ha parlato oggi con la tennista cinese Shuai Peng tramite videochiamata per confermare che è al sicuro e che sta bene. La tennista cinese ha parlato con Thomas Bach, Presidente del Comitato Olimpico, tramite la piattaforma Zoom e lo ha ringraziato per il suo sostegno e preoccupazione, ma ha chiesto la privacy in questa fase della sua vita.

“Sono stato sollevato nel vedere che la Peng stia bene. Questa era la nostra più grande preoccupazione. Sembrava rilassata e le ho offerto il nostro sostegno”, ha detto Bach alla fine della conversazione, notando che la tennista ha chiesto di rispettare la sua privacy in una fase della sua vita in cui preferisce stare con la famiglia e gli amici.

In questo comunicato stampa emesso dal CIO su una conversazione di 30 minuti con la Peng, non vi è alcuna menzione delle accuse fatte dalla giocatrice cinese contro un ex vice primo ministro cinese o i molteplici tentativi di censura sui social network e media in un caso che ha dominato il panorama mediatico di tutto il mondo.

La gestione di questo caso da parte del CIO è vista con sospetto, considerando che Pechino sta organizzando le Olimpiadi invernali del 2022 in programma tra meno di tre mesi.