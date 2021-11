Calendario ATP 2022: Si dovrebbe partire il prossimo 02 gennaio con i tornei australiani

L’ATP continua a lavorare per rendere noto il calendario 2022 del primo trimestre di competizioni. Ci sono ancora molte incognite su come si svolgerà il tour australiano che porterà agli Australian Open, ma le ultime notizie indicano che la stagione ufficiale prenderà il via il 2 gennaio e tutti gli eventi prima del primo Grand Slam dell’anno, che inizierà il 17 gennaio, saranno giocati sul suolo australiano. Sydney e Melbourne sono sedi già confermate per i tornei, e si aspetta la disponibilità di Adelaide ad ospitare un torneo

Luoghi leggendari come Brisbane, Perth, Hobart e Auckland non organizzeranno tornei. Il cambiamento più drastico è il rinvio dell’ATP 250 Doha a febbraio.