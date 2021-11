ATP Finals: Karatsev è già arrivato a Torino, Hurkacz in dubbio per la terza giornata.

Aslan Karatsev, una delle grandi rivelazioni della stagione 2021, è atterrato a Torino oggi per un possibile terzo forfait nella fase a gironi delle ATP Finals. Con Jannik Sinner e Cameron Norrie già chiamati a sostituire Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas, Karatsev potrebbe sostituire il numero 9 del mondo Hubert Hurkacz, che è in dubbio per la terza partita dopo aver rinunciato all’allenamento di oggi.

Hurkacz dovrebbe incontrare domani Alexander Zverev alle ore 14 e ha ancora una possibilità di qualificarsi per le semifinali in caso di vittoria.