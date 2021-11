Si prospettano tornei solo a Sydney prima degli Australian Open? Nel fine settimana ne sapremo di più

La città di Sydney, Australia, è ben posizionata per ospitare l’ATP Cup nel gennaio 2022 e anche per ospitare tutti i tornei di preparazione per l’Australian Open, che inizierà il 17 gennaio. L’informazione è stata divulgata dal giornale The Age.

Se accadesse questa cosa potrebbe aprire la porta ai tennisti non vaccinati dopo aver completato una quarantena di 14 giorni nel paese. Secondo il giornale, Tennis Australia dovrebbe rivelare il calendario entro la fine della settimana.