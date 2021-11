Medvedev: “Mai giocato in condizioni così rapide sull’ATP tour”

Medvedev quasi ingiocabile al servizio oggi vs. Hurkacz. Il suo servizio è un’arma devastante, ma anche le condizioni per il russo sono velocissime.

“Penso che sia una combinazione dell’aria, che è molto secca qui e fa viaggiare le palle molto velocemente attraverso di essa, le palle stesse, che sono davvero veloci, e il campo. Non ho avuto quasi mai problemi con Il mio servizio contro un ottimo ribattitore. E lo stesso per me, solo due giochi con break point, nel primo set direttamente zero. Circa 35 minuti per un set, e al tiebreak, troppo veloce. Sono state le condizioni più veloci che mi sono trovato sul circuito ATP, al Challenger a volte si gioca su un tappeto, che è molto veloce e diverso, ma qui in realtà non è tanto il campo, che è simile a quella usata a Londra in precedenza.

Voglio vedere le altre partite e come gli altri affrontano tutto questo. Perché per me e Hubie, era per vedere chi faceva un buon primo colpo e basta. A volte ti abitui al torneo e inizi ad adattarti alle condizioni e così via, ma forse qua è davvero troppo rapido”.