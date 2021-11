Murray: “Un altro infortunio potrebbe essere la fine per me, ma ho ancora qualcosa da dare”

Andy Murray continua a crescerci. Al torneo di Stoccolma così ha parlato alla stampa, affermando di temere le conseguenze di un nuovo infortunio, ma di sentire che dentro di sé c’è ancora del tennis, e di qualità.

“Ho ancora molto da dare su un campo da tennis. Non so quante volte, ma mi è chiaro che sono in grado di battere i migliori tennisti del mondo. Se il mio corpo rimane sano e sono in grado di per andare più in profondità in un torneo e acquisire un ritmo più competitivo, penso di poter tornare al top”, ha dichiarato.

Tuttavia è consapevole di dove si trova nella sua carriera. “So che un infortunio in più potrebbe la fine, quindi voglio sfruttare al meglio ciò che mi è rimasto. Vorrei avere una visione a lungo termine, e in questo momento sto meglio di quanto non lo sia stato da molto tempo tempo, in termini di sensazioni e risultati.”

“Nelle ultime settimane ho detto più volte che prima o poi sarebbe arrivata una vittoria che avrebbe potuto cambiare tutto. Continuerò a lavorare per riuscirci. Ogni vittoria per me è importante, mi permette di prolungare queste sensazioni e ritrovare il meglio del mio tennis”