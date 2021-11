Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals: Lorenzo Musetti “Ho espresso un brutto tennis” (con il video delle partite)

Lorenzo Musetti : “Ero molto contratto dalla parte del diaframma, non avevo sensibilità sulla racchetta. Le idee di gioco non erano molto chiare, volevo rilassarmi e cercare di respirare meglio. Ho espresso un brutto tennis, eppure per poco non la portavo al quinto pur avendo davvero poco dalla mia parte. Ho espresso brutto tennis, non ne sono orgoglioso. Questa sera era il massimo che potevo fare”

Lui aveva le idee più chiare di me, qui il campo è più veloce rispetto ad Anversa o Vienna, a quelle che abbiamo trovato negli ultimi tornei. Ma questa non è una scusante”.