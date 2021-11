ATP 250 Stoccolma: Il programma di Mercoledì 10 Novembre 2021. In campo Jannik Sinner e Andrea Vavassori

Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Pedro Martinez vs [8] Frances Tiafoe

2. [Q] Andrea Vavassori vs [3] Denis Shapovalov

3. Tommy Paul vs [LL] Egor Gerasimov OR [5] Taylor Fritz (non prima ore: 15:00)

4. [1] Jannik Sinner vs [WC] Andy Murray OR [Q] Viktor Durasovic (non prima ore: 18:00)

5. Filip Krajinovic vs [2] Felix Auger-Aliassime

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Daniel Evans vs Alejandro Davidovich Fokina

2. Arthur Rinderknech vs [LL] Jozef Kovalik

3. [7] Marton Fucsovics vs Botic van de Zandschulp

4. Pedro Martinez / Andrea Vavassori vs [Alt] Simon Freund / Nino Serdarusic

5. Aisam-Ul-Haq Qureshi / Jean-Julien Rojer vs Fabrice Martin / Hugo Nys