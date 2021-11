Challenger Roanne: Il Tabellone Principale. Paire guida il seeding. 4 azzurri al via

Challenger Roanne – Tabellone Principale – indoor hard

(1/WC) Paire, Benoit vs Lestienne, Constant

(Alt) Jacquet, Kyrian vs Coppejans, Kimmer

Moriya, Hiroki vs Ritschard, Alexander

Qualifier vs (5) Laaksonen, Henri

(3) Vesely, Jiri vs Guinard, Manuel

Kuznetsov, Andrey vs Muller, Alexandre

Arnaboldi, Andrea vs Qualifier

Fabbiano, Thomas vs (8) Hoang, Antoine

(7) Albot, Radu vs Qualifier

(WC) Mpetshi Perricard, Giovanni vs Diez, Steven

Bourgue, Mathias vs Grenier, Hugo

Blancaneaux, Geoffrey vs (4) Ymer, Mikael

(6) Novak, Dennis vs Janvier, Maxime

Pellegrino, Andrea vs Qualifier

(WC) Cazaux, Arthur vs (PR) Cagnina, Julien

Giustino, Lorenzo vs (2) Gasquet, Richard