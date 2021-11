Challenger Ortisei: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 8 azzurri al via nel Md

Challenger Ortisei – Tabellone Principale – Cemento Indoor

(1) Otte, Oscar vs Marcora, Roberto

Bachinger, Matthias vs Qualifier

Peniston, Ryan vs Qualifier

Moroni, Gian Marco vs (7) Huesler, Marc-Andrea

(4) Gomez, Emilio vs Draper, Jack

(WC) Arnaldi, Matteo vs Qualifier

Stricker, Dominic vs Viola, Matteo

Kuhn, Nicola vs (5) Gaio, Federico

(6) Verdasco, Fernando vs Sachko, Vitaliy

Gojo, Borna vs Masur, Daniel

Basic, Mirza vs Karlovskiy, Evgeny

(WC) Nardi, Luca vs (3) Halys, Quentin

(8) Giannessi, Alessandro vs Qualifier

Copil, Marius vs (WC) Weis, Alexander

Tseng, Chun-hsin vs Quiroz, Roberto

Van Rijthoven, Tim vs (2) Cressy, Maxime

(1) Miedler, Lucasvs Lock, Benjamin(WC) Serafini, Marcellovs (6) Rosenkranz, Mats

(2) Forti, Francesco vs Simon, Tobias

Poljak, David vs (5) Misolic, Filip

(3) Erler, Alexander vs (Alt) Cozbinov, Alexander

(WC) Prinoth, Patric vs (8) Setkic, Aldin

(4) Fatic, Nerman vs Pichler, David

(WC) Vincent Ruggeri, Samuel vs (7) Baldi, Filippo

Center Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [2] Francesco Forti vs Tobias Simon

2. [1] Lucas Miedler vs Benjamin Lock

3. [WC] Samuel Vincent Ruggeri vs [7] Filippo Baldi

4. [WC] Patric Prinoth vs [8] Aldin Setkic

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. David Poljak vs [5] Filip Misolic

2. [WC] Marcello Serafini vs [6] Mats Rosenkranz

3. [4] Nerman Fatic vs David Pichler

4. [3] Alexander Erler vs [Alt] Alexander Cozbinov