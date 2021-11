Gaudenzi parla di calendario, promozione, vaccini e di un 1000 su erba

Andrea Gaudenzi, ex top20 oggi Presidente dell’ATP, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano francese L’Equipe proprio mentre a Parigi si sta svolgendo l’ultimo Masters 1000 in stagione. Ha spaziato su vari temi, confermando quel che già aveva affermato nell’anno in altre chiacchierate coi media. Il tennis è in salute, ma ha necessità di rinnovarsi pensando agli utenti più giovani, deve offrire contenuti accattivanti sui social e sfruttare i nuovi mezzi di comunicazione, è necessario rivedere il calendario, è disposto a far vedere tutti i conti ai giocatori per trovare un accordo di lungo termine per andare avanti insieme, perché solo con l’unità il prodotto cresce e produce guadagni per tutti. Questo il senso delle sue parole. Ecco alcuni brevi estratti.

“I fan vogliono seguire una storia, scritta dal primo all’ultimo giorno della stagione, con continuità e semplicità. In questo momento il calendario è troppo complicato. I tifosi, a parte lo zoccolo duro, finiscono per perdersi. E se si perdono, vanno a vedere qualcos’altro. L’obiettivo è avere tutti i Masters 1000 su due settimane, con tabelloni a 96 giocatori, con torneo maschile e femminile combined come a Indian Wells e Miami. Grazie ad una riforma del genere, si potrebbe aumentare l’interesse non dei super tifosi, che guarderebbero comunque tutto, ma avvicinare gli altri tifosi di tennis, quelli che lo guardano ma non continuamente. I nostri studi rivelano che fino all’80% di queste persone guardano solo gli eventi premium, e che sono proprio queste le persone che acquistano i biglietti o gli abbonamenti alle televisioni”.

“L’anno è fatto da 52 settimane ma i top player non giocheranno mai più di 18 tornei all’anno. Non credo che i giocatori siano interessati solo ai guadagni. Si chiedono piuttosto se il sistema, nel suo insieme, funziona. Io credo nella struttura unica che tenga insieme i giocatori e gli organizzatori dei tornei. È come un matrimonio che ha un figlio, che si chiama tennis. Certo, si può anche divorziare ma bisogna discutere per trovare un accordo tra i genitori, è così che accade nelle leghe Pro americane”.

Attraverso dei revisori indipendenti i giocatori potrebbero avere accesso ai conti dei tornei, “sono per la trasparenza massima”, afferma Gaudenzi, toccando un tema molto caro alla PTPA di Djokovic e Pospisil.

“Il tennis è uno sport globale quanto il golf, ma ricava dai diritti tv solo il 30% di quanto ricava il golf. È necessario che le diversità entità siano più coordinate. I tifosi restano la priorità, dobbiamo offrire loro il miglior prodotto possibile e questo passa per una visione comune. Siamo in concorrenza con il calcio, con Netflix, i videogiochi, ecc, ci battiamo per il tempo e l’attenzione dei fan e a loro non importa nulla dei nostri problemi interni. Rispetto ad altre discipline, abbiamo in vantaggio di aver un pubblico diviso al 50% tra uomini e donne, è una opportunità incredibile”.

Gaudenzi punta molto sul coinvolgimento dei giovani attraverso nuovi schemi di comunicazione, che vadano oltre alla pura partita di torneo. Come? “Dovremo offrire qualcosa di simile a Drive to Survive, a cui stiamo lavorando con la WTA e gli Slam. Vogliamo creare uno studio, dare più contenuti. I tifosi più giovani non vogliono solo vedere le partite, ma anche guardare cosa fa Tsitsipas la sera. Dobbiamo investire nei social media, abbiamo bisogno di raccontare delle storie ai nostri fan”.

Sull’Australian Open e la questione vaccinazione, l’ATP non ha alcuna voce in capitolo: “È il loro torneo, se decidono di organizzarlo con questa regola non possiamo farci niente. La buona notizia è che la federazione australiana ha stabilito l’assenza di quarantena, anche in caso di contatto con un positivo, se il tampone è negativo. La scelta di Djokovic non voler dire se si è vaccinato o meno è una decisione personale. Il numero di tennisti vaccinati aumenta costantemente, siamo al 70%. Spero che arriveremo al 95-98% nei prossimi due mesi. I giocatori preferiscono vaccinarsi alla fine della stagione per evitare di pagare le conseguenze di febbre o altri sintomi”.

Una nota interessante anche sui tornei su erba, tornata in auge dopo anni di “crisi” e molto apprezzata dai tifosi: “Siamo interessati ad un Masters 1000 su erba, ma solo in Gran Bretagna o Germania, serve trovare una città e struttura adeguata”.

Gaudenzi conferma quindi la sua visione: unità, lavorare per un prodotto più moderno, snello, con tanti contenuti extra campo e puntare sui tornei 1000 su due settimane, eventi Premium molto apprezzati e seguiti. Vedremo se a breve ci sarà la tanto attesa riforma del calendario tennistico, che sarebbe il primo vero passo “forte” della sua presidenza, già complicata dagli effetti della pandemia.

Marco Mazzoni