Challenger Charlottesville: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

CHALLENGER Charlottesville (USA) – Tabellone Principale, cemento (al coperto)

(1) Pospisil, Vasek vs (WC) Nava, Emilio

Ito, Tatsuma vs (Alt) Soeda, Go

(WC) Von Der Schulenburg, Jeffrey vs Kubler, Jason

(Alt) Kozlov, Stefan vs (7) Fratangelo, Bjorn

(3) Krueger, Mitchell vs Qualifier

Wolf, J.J. vs (WC) Damm, Martin

(Alt) Watanuki, Yosuke vs Eubanks, Christopher

Kwiatkowski, Thai-Son vs (8) Rola, Blaz

(5) Popko, Dmitry vs Vukic, Aleksandar

Qualifier vs (Alt) Wu, Tung-Lin

Stebe, Cedrik-Marcel vs Mmoh, Michael

Torpegaard, Mikael vs (4) Sock, Jack

(6) Jung, Jason vs Qualifier

Uchiyama, Yasutaka vs Schnur, Brayden

Qualifier vs (PR) Polansky, Peter

Gunneswaran, Prajnesh vs (2) Daniel, Taro

CHALLENGER Charlottesville (USA) – Tabellone Qualificazione, cemento (al coperto)

(1) Kudla, Denis vs (WC) Kodat, Toby Alex

(Alt) Galloway, Robert vs (7/Alt) McHugh, Aidan

(2) Harrison, Christian vs (Alt) Kadhe, Arjun

(Alt) Lammons, Nathaniel vs (6) Brouwer, Gijs

(3) Jaziri, Malek vs Kelly, Dayne

(WC) Montes-De La Torre, Inaki vs (5) Aragone, JC

(4) Chappell, Nick vs (Alt) Ross, Gianni

(WC) Kumar, Omni vs (8) Sasikumar, Mukund

Brenda Myers Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Christian Harrison vs [Alt] Arjun Kadhe

2. [1] Denis Kudla vs [WC] Toby Alex Kodat

3. [WC] Omni Kumar vs [8] Mukund Sasikumar (non prima ore: 19:00)

4. [WC] Inaki Montes-De La Torre vs [5] JC Aragone (non prima ore: 20:00)

Court 9 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Nathaniel Lammons vs [6] Gijs Brouwer

2. [Alt] Robert Galloway vs [7/Alt] Aidan McHugh

3. [3] Malek Jaziri vs Dayne Kelly (non prima ore: 19:00)

4. [4] Nick Chappell vs [Alt] Gianni Ross (non prima ore: 20:00)