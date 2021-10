Challenger Eckental: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Al via Vavassori nel Md

CHALLENGER Eckental (Germania) – Tabellone Principale, cemento (al coperto)

(1) Thompson, Jordan vs (WC) Rosenkranz, Mats

Bemelmans, Ruben vs Qualifier

Huesler, Marc-Andrea vs Qualifier

(WC) Rehberg, Max Hans vs (7) Moraing, Mats

(4) Otte, Oscar vs Masur, Daniel

(WC) Moeller, Marvin vs Basic, Mirza

Ramanathan, Ramkumar vs Lacko, Lukas

Marterer, Maximilian vs (8) Zuk, Kacper

(5) Machac, Tomas vs Draper, Jack

Qualifier vs (PR) Lenz, Julian

Copil, Marius vs Sachko, Vitaliy

Stricker, Dominic vs (3) Rodionov, Jurij

(6) Cressy, Maxime vs Qualifier

Blancaneaux, Geoffrey vs Furness, Evan

Vavassori, Andrea vs Bachinger, Matthias

Forejtek, Jonas vs (2) Vesely, Jiri

CHALLENGER Eckental (Germania) – Tabellone Qualificazione, cemento (al coperto)

(1) Miedler, Lucas vs Haerteis, Johannes

Ignatik, Uladzimir vs (5) Hassan, Benjamin

(2) Erler, Alexander vs Dubrivnyy, Artem

(WC) Squire, Henri vs (6) Mochizuki, Shintaro

(3) Zverev, Mischa vs (WC) Mujakic, Alen

Setkic, Aldin vs (7) Heyman, Christopher

(4) Virtanen, Otto vs Simon, Tobias

(WC) Florig, Philip vs (8) Heller, Peter

1. [WC] Henri Squirevs [6] Shintaro Mochizuki2. [2] Alexander Erlervs Artem Dubrivnyy3. [3] Mischa Zverevvs [WC] Alen Mujakic4. [WC] Philip Florigvs [8] Peter Heller5. [1] Lucas Miedlervs Johannes Haerteis

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Aldin Setkic vs [7] Christopher Heyman

2. [4] Otto Virtanen vs Tobias Simon

3. Uladzimir Ignatik vs [5] Benjamin Hassan