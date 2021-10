Atp Vienna: Berrettini sfida Alcaraz e punta al titolo. In quota tra i favoriti anche Sinner

Grazie alla vittoria ottenuta in rimonta contro Nikoloz Basilashvili, Matteo Berrettini si è garantito l’accesso ai quarti di finale del torneo di Vienna. Il numero 7 del mondo, nella partita in programma domani, se la vedrà con il baby fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz, contro il quale non ha precedenti in carriera. Secondo gli esperti l’italiano parte nettamente avanti, in quota a 1,36 contro il 3,10 riservato all’iberico.

Berrettini, riporta Agipronews, è tra i favoriti anche per aggiudicarsi torneo austriaco. Il finalista di Wimbledon si gioca a 7,50, partendo indietro nei pronostici solo ad Alex Zverev proposto a 3 e alla coppia Jannik Sinner-Stefano Tsitsipas a 5,50.

ATP Vienna

R16 Auger Aliassime (6) – Norrie 1-0 2.13 1.72

R16 Monfils – Schwartzman (8) 2-2 2.05 1.77

R16 Ruud (4) – Sonego 2-0 1.39 2.99

R16 Novak – Sinner (7) 0-0 7.70 1.09

R16 De Minaur – Zverev (2) 1-4 5.51 1.14

R16 Tsitsipas (1) – Tiafoe 4-1 1.25 3.91

QF Alcaraz – Berrettini (3) 0-0 2.95 1.41