ATP 500 Vienna: Matteo Berrettini centra i quarti di finale e venerdì sfiderà Carlos Alcaraz

Matteo Berrettini approda ai quarti di finale nel torneo ATP 500 di Vienna.

Il 25enne romano, n.7 del ranking mondiale e terzo favorito del seeding, ha sconfitto in rimonta al secondo turno il georgiano Nikoloz Basilashvili, n.25 ATP con il risultato di 67 (5) 62 63 dopo 2 ore e 6 minuti di partita.

Ai quarti di finale sfiderà Carlos Alcaraz classe 2003 e n.42 ATP.

Da segnalare che Matteo dopo aver perso il primo set al tiebreak si è subito portato avanti di due break nel secondo set per 4 a 1, prima di chiudere la frazione per 6 a 2.

Nel terzo set l’azzurro nel secondo gioco, dal 30 a 0, piazzava il break a 30 e poi sul 4 a 2 annullava una pericolosa palla break prima di chiudere la partita per 6 a 3 dopo aver tenuto a 30l’ultimo game di battuta dell’incontro.

ATP ATP Vienna Basilashvili N. Basilashvili N. 7 2 3 Berrettini M. Berrettini M. 6 6 6 Vincitore: Berrettini M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Berrettini M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Basilashvili N. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Berrettini M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Basilashvili N. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Basilashvili N. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Basilashvili N. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Basilashvili N. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Basilashvili N. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Berrettini M. 15-0 30-0 1-3 → 1-4 Basilashvili N. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Basilashvili N. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 Berrettini M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Basilashvili N. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Berrettini M. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Basilashvili N. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Berrettini M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Basilashvili N. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Berrettini M. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Basilashvili N. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Basilashvili N. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Berrettini M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Basilashvili N. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

5 ACES 224 DOUBLE FAULTS 154/83 (65%) FIRST SERVE 62/95 (65%)41/54 (76%) 1ST SERVE POINTS WON 51/62 (82%)16/29 (55%) 2ND SERVE POINTS WON 19/33 (58%)2/5 (40%) BREAK POINTS SAVED 3/3 (100%)14 SERVICE GAMES PLAYED 1511/62 (18%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 13/54 (24%)14/33 (42%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 13/29 (45%)0/3 (0%) BREAK POINTS CONVERTED 3/5 (60%)15 RETURN GAMES PLAYED 148/10 (80%) NET POINTS WON 6/10 (60%)16 WINNERS 3027 UNFORCED ERRORS 2157/83 (69%) SERVICE POINTS WON 70/95 (74%)25/95 (26%) RETURN POINTS WON 26/83 (31%)82/178 (46%) TOTAL POINTS WON 96/178 (54%)212 km/h MAX SPEED 226 km/h182 km/h1ST SERVE AVERAGE SPEED 202 km/h152km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 169km/h