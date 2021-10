Atp Vienna: Sinner punta in alto, contro il gigante Opelka parte favorito

Il sorteggio gli ha assegnato un primo turno impegnativo, ma dopo Anversa la fiducia dei bookmaker è tutta per Jannik Sinner. Debutto insidioso per il tennista altoatesino all’Atp di Vienna, dove domani incrocerà per la prima volta da avversario lo statunitense Reilly Opelka. Un ostacolo da superare per avvicinarsi alle Finals di Torino, e contro il quale Sinner parte favorito a 1,27.

A quota 3,54 il gigante del Michigan, in crescita dopo la prima finale Masters 1000 a Toronto e gli ottavi raggiunti agli Us Open. La differenza tra i due contendenti è però confermata anche nelle scommesse sul vincitore del torneo: qui Sinner è secondo a 5,50 dietro Alexander Zverev (3,50) e in vantaggio su Tsitsipas (6,00) e Berrettini (8,00). È invece molto più lontano Opelka, dato a 66 volte la posta.