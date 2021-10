ATP 500 Vienna: Avanza Matteo Berrettini. Fuori Hurkacz. Ora Sinner spera

Matteo Berrettini è approdato al secondo turno del torneo ATP 500 di Vienna.

Il 25enne romano, n.7 del ranking mondiale e terzo favorito del seeding, in serata ha sconfitto all’esordio l’australiano Alexei Popyrin, n.77 ATP, passato attraverso le qualificazioni con il risultato di 76 (3) 63 dopo 1 ora 33 minuti di partita.

Al secondo turno l’azzurro sfiderà Nikoloz Basilashvili.

Da segnalare che nel primo set Matteo mancava una palla break sul 5 pari ma nel tiebreak era più incisivo e conquistava la frazione per 7 punti a 3.

Nel secondo set Berrettini sul 3 a 2 piazzava la zampata vincente e pochi minuti dopo chiudeva la partita per 6 a 3 regalando un solo punto al servizio nei restanti due turni di battuta.

Fuori a sorpresa Hurkacz battuto in tre set da Andy Murray.

Dopo questa sconfitta inattesa per Jannik Sinner ora ci sono possibilità di superare il polacco già in questo torneo. Ma dovrà arrivare almeno in semifinale.

ATP ATP Vienna Popyrin A. Popyrin A. 6 3 Berrettini M. Berrettini M. 7 6 Vincitore: Berrettini M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Popyrin A. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Berrettini M. 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Popyrin A. 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Popyrin A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Popyrin A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Berrettini M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Popyrin A. 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Popyrin A. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Berrettini M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Popyrin A. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Berrettini M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Popyrin A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Berrettini M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Popyrin A. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Berrettini M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Popyrin A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3 ACES 52 DOUBLE FAULTS 238/68 (56%) FIRST SERVE 43/63 (68%)29/38 (76%) 1ST SERVE POINTS WON 34/43 (79%)16/30 (53%) 2ND SERVE POINTS WON 14/20 (70%)3/4 (75%) BREAK POINTS SAVED 0/0 (0%)10 SERVICE GAMES PLAYED 119/43 (21%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 9/38 (24%)6/20 (30%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 14/30 (47%)0/0 (0% )BREAK POINTS CONVERTED 1/4 (25%)11 RETURN GAMES PLAYED 1016/25 (64%) NET POINTS WON 12/18 (67%)18 WINNERS 1326 UNFORCED ERRORS 1545/68 (66%) SERVICE POINTS WON 48/63 (76%)15/63 (24%) RETURN POINTS WON 23/68 (34%)60/131 (46%) TOTAL POINTS WON 71/131 (54%)220 km/h MAX SPEED 227 km/h192 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 197 km/h158 km/h2ND SERVE AVERAGE SPEED 163 km/h