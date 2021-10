Da Tenerife: Primo titolo WTA per Ann Li

Ann Li vince il Tenerife Ladies Open. La statunitense ha battuto in finale la colombiana Camila Osorio (non al meglio dal punto di vista fisico) con il punteggio di 6-1 6-4 in un’ora e 10 minuti di gioco. Quello conquistato all’Abama Tennis Academy nel torneo WTA 250 targato MEF Tennis Events è il primo titolo del circuito maggiore vinto in carriera dalla ventunenne di King of Prussia.

Trionfo Li – Emozionata l’atleta a stelle e strisce durante la premiazione: “Innanzitutto mi complimento con Camila per la sua splendida settimana e per aver lottato anche in una finale condizionata dai suoi problemi fisici. È stata un’esperienza indimenticabile anche grazie al lavoro degli organizzatori e di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo magnifico evento. Mi sono divertita dentro e fuori dal campo, Tenerife è un posto magico e sono onorata di aver vinto qui. È il mio primo titolo WTA e sono davvero felice di averlo conquistato con la presenza del pubblico sugli spalti”.

Il commento di Marchesini – Al termine della giornata finale del torneo il consueto bilancio di Marcello Marchesini, presidente di MEF Tennis Events: “Abbiamo assistito ad un WTA di altissimo livello. Camila Giorgi ha fatto un percorso entusiasmante, poi in semifinale ha sbattuto contro la simpaticissima Camila Osorio, che ha stupito il mondo con le sue performance. Ci fa piacere che la colombiana (che al primo turno ha battuto la numero 7 del mondo Elina Svitolina, ndr) si sia esaltata in questo modo e credo che in futuro vedremo sia lei sia Ann Li ai vertici del circuito WTA”. Il tennis sull’isola canaria non finisce qui. Dal 31 ottobre al 7 novembre è infatti in programma il Tenerife Challenger (maschile): “I giocatori che arriveranno si troveranno in una location incredibile. Le istituzioni sono state fondamentali per l’organizzazione di questi due tornei. Siamo convinti che anche il Challenger sarà un evento indimenticabile”. E non finisce qui: “Prima del Challenger tornerò in Italia per un check. Probabilmente torneremo in pista un’ultima volta prima della fine del 2021”.

Il risultato di domenica 24 ottobre

Finale

Ann Li b. Camila Osorio 6-1 6-4