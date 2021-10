Jannik Sinner dopo la vittoria ad Anversa: “Mi sentivo bene dall’inizio e ho provato a spingere la palla contro un avversario solido come Diego” (con il video della premiazione e della partita)

Jannik Sinner : “Mi sentivo bene dall’inizio e ho provato a spingere la palla contro un avversario solido come Diego, e penso di esserci riuscito abbastanza.

Sono davvero felice per questo successo. Oggi è andato tutto bene ed ho espresso un ottimo tennis contro un avversario complicato come Diego”.

La premiazione



Jannik Sinner🇮🇹 se consagró campeón en Amberes tras derrotar a Diego Schwartzmann🇦🇷 6-2 6-2 y de esta forma levanta su 4to título del año. También tiene una final de Master 1000 e Miami. Impresionante Jannik. Mañana será #11 del Mundo.pic.twitter.com/xwuyqCfStd — TenisRF (@TenisRF) October 24, 2021

