ATP Anversa, WTA Courmayeur, Combined Mosca, ATP Vienna e San Pietroburgo: Il programma completo di Domenica 24 Ottobre 2021

ATP Anversa

Center Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [3] Wesley Koolhof / Jean-Julien Rojer vs [2] Nicolas Mahut / Fabrice Martin

2. [1] Jannik Sinner vs [2] Diego Schwartzman (non prima ore: 16:30)

1. Ekaterina Alexandrovavs [9] Anett Kontaveit2. [4] Tomislav Brkic/ Nikola Cacicvs Harri Heliovaara/ Matwe Middelkoop(non prima ore: 13:00)3. [6] Marin Cilicvs [2] Aslan Karatsev(non prima ore: 15:00)1. [1] Frances Tiafoevs [WC] Lucas Miedler2. [3] Kevin Andersonvs [7] Roberto Carballes Baena

#glaubandich Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [4] Dominik Koepfer vs [5] Gianluca Mager

2. Norbert Gombos vs [6] Alexei Popyrin

3. [WC] Alexander Erler / Lucas Miedler vs [2] Sander Gille / Dominik Koepfer

1. [4] Miomir Kecmanovicvs [WC] Evgeny Karlovskiy2. [Alt] Roman Safiullinvs [6] Yoshihito Nishioka3. [Alt] Evgeny Donskoyvs [7] Mikael Ymer4. [2] Benjamin Bonzivs [WC] Dmitry Popko

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Federico Coria vs Radu Albot

2. Damir Dzumhur vs [8] Egor Gerasimov

3. [1] Botic van de Zandschulp vs [Alt] Marc Polmans

4. [PR] Gilles Simon vs [5] Emil Ruusuvuori

WTA Courmayeur (Italia)

11:30 Moore T. (Gbr) – Wagner S. (Ger)

11:30 Raina A. (Ind) – Di Giuseppe M. (Ita)

13:00 Bucsa C. (Esp) – Rossi F. (Ita)

13:00 Gatto-Monticone G. (Ita) – Kalashnikova O. (Geo)

14:30 Zheng Q. (Chn) – Radwanska U. (Pol)

16:00 Bolsova Zadoinov A. (Esp) – Di Sarra F. (Ita)