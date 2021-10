WTA 250 Cluj-Napoca 2: Il Tabellone Principale. Simona Halep guida il seeding

WTA 250 Cluj-Napoca 2 (Romania) – Tabellone Principale, cemento (al coperto)

(1) S. Halep vs. E. Ruse

A. Petkovic vs. V. Gracheva

J. Cristian vs. K. Juvan

A. Potapova vs. (5) A. Tomljanovic

(3) E. Raducanu vs. P. Hercog

A. Bogdan vs. I. Jorovic

(Q) vs. M. Barthel

B. Pera vs. (6) M. Kostyuk

(7) I. Begu vs. I. Bara

M. Osorio Serrano vs. R. Peterson

(Q) vs. A. Prisacariu

(Q) vs. (4) J. Teichmann

(8) A. Kalinina vs. (Q)

(Q) vs. A. Friedsam

D. Kovinic vs. A. Van Uytvanck

(Q) vs. (2) A. Kontaveit