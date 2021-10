ATP Anversa: è derby Sinner-Musetti, per i bookie favorito l’altoatesino (con il video del confronto alle Pre Quali del Foro Italico 2019)

Jannik Sinner fa il suo esordio come testa di serie numero 1 al torneo ATP di Anversa, trovando subito una sfida interessante contro il connazionale Lorenzo Musetti. I derby tra italiani sono storicamente combattuti, anche se stavolta il classe 2001 parte avanti rispetto al giovane toscano. Gli esperti , infatti, vedono a 1,14 la vittoria di Sinner, mentre un successo di Musetti, riporta agipronews, si gioca a 5,50.

Il sudtirolese può pensare anche di chiudere l’incontro in due set: un 2-0 come risultato esatto vale 1,47 la posta, mentre un successo di Jannik al terzo parziale è in quota a 4,15.