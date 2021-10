ATP Anversa, Combined di Mosca e WTA Tenerife: Il programma di Martedì 19 Ottobre 2021. Sinner sfida Musetti nel tardo pomeriggio ad Anversa

ATP 250 Anversa

1. Federico Delbonis/ David Vega Hernandezvs [4] Sander Gille/ Joran Vliegen2. Arthur Rinderknechvs [8] Dusan Lajovic(non prima ore: 14:30)3. [5] Reilly OpelkaOR [Q] Jenson Brooksbyvs Botic van de Zandschulp5. Alejandro Davidovich Fokinavs [3] Cristian Garin

Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Frederik Nielsen / Matej Sabanov vs Denys Molchanov / Aleksandr Nedovyesov

2. [3] Wesley Koolhof / Jean-Julien Rojer vs Roman Jebavy / Andrei Vasilevski

3. Oliver Marach / Philipp Oswald vs Jonathan Erlich / Andre Goransson

4. [WC] Lloyd Harris / Xavier Malisse vs Romain Arneodo / Matt Reid (non prima ore: 17:30)

5. [1] Ivan Dodig / Marcelo Melo vs David Pel / Botic van de Zandschulp

Combined Mosca

Centre Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tereza Martincova vs [2] Garbiñe Muguruza

2. [1/WC] Aryna Sabalenka vs Ajla Tomljanovic (non prima ore: 11:30)

3. [Q] Illya Marchenko vs John Millman (non prima ore: 13:30)

4. Tommy Paul vs [6] Marin Cilic

5. James Duckworth vs [3] Karen Khachanov (non prima ore: 17:30)

6. [Q] Bernarda Pera vs [4] Anastasia Pavlyuchenkova (non prima ore: 19:00)

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Federico Coria vs [WC] Alibek Kachmazov

2. Mackenzie McDonald vs Yoshihito Nishioka

3. Anhelina Kalinina vs Ekaterina Alexandrova (non prima ore: 14:00)

4. Harri Heliovaara / Matwe Middelkoop vs [WC] Aslan Karatsev / Richard Muzaev

5. Marcus Daniell / Marcelo Demoliner vs Ariel Behar / Gonzalo Escobar

6. [1] Alexa Guarachi / Desirae Krawczyk vs Ekaterina Alexandrova / Yana Sizikova (non prima ore: After Suitable Rest)

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Santiago Gonzalez / Andres Molteni vs [2] Andrey Golubev / Hugo Nys

2. [1] Raven Klaasen / Ben McLachlan vs Rohan Bopanna / Aisam-Ul-Haq Qureshi

3. [DA SR] Vera Lapko / Lidziya Marozava vs [2] Jelena Ostapenko / Katerina Siniakova (non prima ore: 13:00)

4. [4] Nadiia Kichenok / Raluca Olaru vs TBD TBD /

5. [WC] Oksana Selekhmeteva / Anastasia Tikhonova vs Natela Dzalamidze / Kamilla Rakhimova

6. Oksana Kalashnikova / Miyu Kato vs [3] Marie Bouzkova / Lucie Hradecka

WTA 250 Tenerife

SK Anna-Karolina Schmiedlova – RO Jaqueline Adina Cristian(Q)US Ann Li – RU Varvara GrachevaCN Xinyu Wang (Q) – FR Alize CornetHR Donna Vekic (Q) – RO Irina-Camelia Begu

COURT 1 – 12:00 PM

HRSI Jurak D / Klepac A (1) – GBUS Bektas E / Moore T

UAUA Kichenok L / Kostyuk M (3) – ESES Arias Manjon P / Sorribes Tormo S (WC)

CZPL Piter K / Voracova R – NOAU Eikeri U / Perez E (4)