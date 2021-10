ATP 250 Anversa: Il Tabellone di Qualificazione. Andreas Seppi testa di serie n.4

ATP 250 Anversa – Tabellone Qualificazione – Indoor Hard

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Andreas Seppi vs [WC] Gauthier Onclin

2. [2] Brandon Nakashima vs Fernando Verdasco

3. Holger Vitus Nodskov Rune vs [6/Alt] Pierre-Hugues Herbert (non prima ore: 15:00)

4. [1] Jenson Brooksby vs [WC] Michael Geerts

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Jozef Kovalik vs [7] Dennis Novak

2. [3] Roberto Carballes Baena vs Liam Broady

3. Yannick Hanfmann vs [5] Henri Laaksonen

4. Bernabe Zapata Miralles vs [8] Norbert Gombos