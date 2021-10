ATP Finals, la situazione aggiornata del doppio. Quattro coppie già qualificate, Bolelli a caccia del pass

Manca sempre meno alle ATP Finals di Torino, in programma dal 14 al 21 novembre 2021 al Pala Alpitour. Oltre a Matteo Berrettini ormai ad un passo dalla certezza matematica della qualificazione per il torneo di singolare e Jannik Sinner n.10 della Race, potrebbe esserci spazio per i colori italiani anche in doppio grazie a Simone Bolelli. Il tennista bolognese, infatti, è attualmente nono nella classifica che porta alle Finals di Torino al fianco dell’argentino Maximo Gonzalez: i due, però, non saranno impegnati la prossima settimana e dovranno inoltre sperare di accedere direttamente al tabellone principale dell’ATP 500 di Vienna, da cui al momento risultano fuori di quattro posti.

Sono quattro le coppie già sicure della qualificazione alle Finals: Mektic/Pavic, Ram/Salisbury, Granollers/Zeballos ed Herbert/Mahut. Al quinto posto della Race, con un piede già a Torino, ci sono i colombiani Cabal/Farah, seguiti da Dodig/Polasek e Krawietz/Tecau. In ottava posizione, con 2665 punti, si trovano attualmente Jamie Murray e Bruno Soares: il britannico e il brasiliano hanno poco meno di 300 punti di vantaggio su Bolelli/Gonzalez, che a loro volta precedono i sudamericani Behar/Escobar di 535 punti.

COPPIE QUALIFICATE

1. Nikola Mektic (CRO)/Mate Pavic (CRO)

2. Rajeev Ram (USA)/Joe Salisbury (GBR)

3. Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG)

4. Pierre Hugues Herbert (FRA)/Nicolas Mahut (FRA)

COPPIE IN CORSA PER LA QUALIFICAZIONE (PUNTI LIVE – PROSSIMI TORNEI)

5. Juan Sebastian Cabal (COL)/Robert Farah (COL) 3580 – ATP 500 Vienna

6. Ivan Dodig (CRO)/Filip Polasek (SVK) 3275

7. Kevin Krawietz (GER)/Horia Tecau (ROU) 3110 – ATP 500 Vienna

8. Jamie Murray (GBR)/Bruno Soares (BRA) 2665 – ATP 500 San Pietroburgo

9. Simone Bolelli (ITA)/Maximo Gonzalez (ARG) 2385 – ATP 500 Vienna (ALT)

10. Ariel Behar (URU)/Gonzalo Escobar (ECU) 1850 – ATP 250 Mosca – ATP 500 San Pietroburgo

11. Sander Gille (BEL)/Joran Vliegen (BEL) 1750 – ATP 250 Anversa

12. Raven Klaasen (RSA)/Ben McLachlan (JPN) 1715 – ATP 250 Mosca – ATP 500 San Pietroburgo