Thiem rientrerà a dicembre all’esibizione di Abu Dhabi

Continua il lungo percorso di riabilitazione per Dominic Thiem. L’austriaco, fermo da molti mesi per un serio infortunio al polso, questa settimana è tornato in campo con la racchetta per alcune brevi sessioni di allenamento. Sembra che non abbia avvertito problemi, ma ci vorrà ancora del tempo per poter spingere al massimo e quindi rientrare in torneo.

Thiem ha programmato il suo rientro alla esibizione di Abu Dhabi, che si svolge a dicembre come tappa di avvicinamento alla trasferta australiana. Il suo desiderio sarebbe rientrare in una competizione ufficiale alla ATP Cup, ma tutto dipende da come procederanno le prossime settimane, decisive a testare la stabilità e salute dell’articolazione lesionata.

Il peggio quindi sembra alle spalle, ma per un tennista un infortunio al polso è uno dei problemi più delicati da affrontare e superare. Le ricadute sono frequenti, viste le enormi sollecitazioni che l’articolazione subisce durante il gioco, per questo il percorso di riabilitazione è molto lungo e procede per gradi.