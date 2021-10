Indian Wells: Sinner a caccia dei quarti, in quota l’ottavo contro Fritz è suo

Sfumato il derby azzurro dopo il ko di Matteo Berrettini, Jannik Sinner si prende la scena per gli ottavi di finale a Indian Wells, dove stasera troverà proprio Taylor Fritz, “giustiziere” del tennista romano. Un testa a testa inedito sul circuito Atp, e che per i bookmaker va dalla parte di Sinner: il numero 10 del seeding si gioca a 1,46, con un buon margine di vantaggio sullo statunitense, offerto a 2,66. All’orizzonte, per i due contendenti, c’è la possibile sfida con Alexander Zverev, che domani affronterà da grande favorito (a 1,18) il francese Monfils (4,70).

Proprio l’ostacolo tedesco “frena” Sinner sul tabellone del vincente: l’altoatesino è ancora in doppia cifra, a quota 19,00; davanti a tutti c’è sempre Daniil Medvedev a 2,00, seguito proprio da Zverev a 3,50, con Stefanos Tsitsipas a chiudere il podio virtuale a 5,50.