La polemica stretta di mano tra Fognini e Tsitsipas (Video)

Fabio Fognini ha disputato una bella partita stanotte ad Indian Wells, ma alla fine ha prevalso in rimonta Stefanos Tsitsipas. Alla stretta di mano dopo il match point, Fabio si è lamentato con Stefanos per l’evidente coaching ricevuto dal padre in diverse fasi della partita, un aiuto fondamentale per superare vari momenti di difficoltà. Il giudice di sedia non è mai intervenuto per sanzionare il comportamento di Apostolos, padre e coach di Stefanos.

“È stato molto divertente…. sai benissimo a cosa mi riferisco, è tutto il tempo a parlare” dice l’azzurro al greco, che di par suo ribatte stizzito. Ecco il video del momento.