Masters 1000 Indian Wells: Grande match di Fabio Fognini ma non basta per battere Stefanos Tstisipas

Niente da fare per Fabio Fognini sconfitto al terzo turno nel torneo Masters 1000 di Indian Wells. Il 34enne di Arma di Taggia, n.30 del ranking e 25 del seeding, ha ceduto per 26 63 64, dopo oltre due ore di lotta, al greco Stefanos Tsitsipas, n.3 del ranking e 2 del seeding.

Peccato per il ligure che è stato avanti un set ed un break prima di subire la rimonta del suo avversario, forse grazie anche all’”aiutino” del coaching di papà Apostolos….

Fognini dopo avr dominato il primo set 6-2 strappando il servizio a Stefanos sia nel primo che nel quinto gioco , Fabio ha preso un break di vantaggio anche all’inizio della seconda frazione.

Poi però è arrivata la reazione di Tsitsipas che si è concretizzata in un parziale di cinque giochi ad uno che gli ha permesso di pareggiare il conto dei set (6-3).

Nel set decisivo Fognini ha continuato a provarci ma, dopo aver mancato due palle-break nel secondo game è stato lui a cedere la battuta a zero nel quinto gioco. Il 23enne di Atene ne ha approfittato per salire 4-2 ed è stato l’allungo decisivo. Tsitsipas ha tenuto sul 5 a 4 il turno di battuta e al secondo match-point (6-4) con il decimo ace chiudeva la partita per 6 a 4. Scambio di battute poco amichevole tra i due al momento della stretta di mano.

ATP ATP Indian Wells Fognini F. Fognini F. 6 3 4 Tsitsipas S. Tsitsipas S. 2 6 6 Vincitore: Tsitsipas S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Fognini F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Tsitsipas S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Fognini F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Tsitsipas S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Fognini F. 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Tsitsipas S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Fognini F. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Tsitsipas S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Fognini F. 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Fognini F. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Fognini F. 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Tsitsipas S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Tsitsipas S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Tsitsipas S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Fognini F. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Tsitsipas S. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Tsitsipas S. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Fognini F. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Tsitsipas S. 0-15 15-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

1 ACES 101 DOUBLE FAULTS 449/75 (65%) FIRST SERVE 62/98 (63%)29/49 (59%) 1ST SERVE POINTS WON 41/62 (66%)18/26 (69%) 2ND SERVE POINTS WON 18/36 (50%)3/6 (50%) BREAK POINTS SAVED 8/11 (73%)13 SERVICE GAMES PLAYED 1421/62 (34%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 20/49 (41%)18/36 (50%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 8/26 (31%)3/11 (27%) BREAK POINTS CONVERTED 3/6 (50%)14 RETURN GAMES PLAYED 1312/18 (67%) NET POINTS WON 15/20 (75%)31 WINNERS 2226 UNFORCED ERRORS2647/75 (63%) SERVICE POINTS WON 59/98 (60%)39/98 (40%) RETURN POINTS WON 28/75 (37%)86/173 (50%) TOTAL POINTS WON 87/173 (50%)193 km/h MAX SPEED 210 km/h167km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 183 km/h146 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 158 km/h