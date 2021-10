Trofeo FAIP-Perrel / Next Gen Bergamo!

I baby fenomeni Brandon Nakashima e Holger Rune, imminenti protagonisti alle Next Gen Finals, sono tra i più attesi al Trofeo FAIP-Perrel di Bergamo. Con cinque ex top-50 e ben quattordici giocatori meglio piazzati rispetto alla prima testa di serie del 2020, si annuncia una grande edizione. Per l’Italia c’è Gaio, ma la pattuglia azzurra crescerà.

Non c’erano dubbi sulla bontà della nuova data del Trofeo FAIP-Perrel (44.820€, indoor), ma l’entry list diffusa dall’ATP è andata oltre ogni aspettativa. Nel 2020, la prima testa di serie era il numero 156 ATP Lorenzo Giustino. Nel parco giocatori della sedicesima edizione (prevista dal 31 ottobre al 7 novembre) ci sono ben quattordici giocatori con una classifica migliore: una lista d’oro, guidata dall’americano Brandon Nakashima, uno dei baby fenomeni del circuito mondiale. Classe 2001, è numero 83 ATP e sta ridando speranza al tennis a stelle e strisce. Quest’anno ha giocato due finali ATP consecutive (Los Cabos e Atlanta), più giovane americano dai tempi di Andy Roddick. Nato e cresciuto in California da mamma vietnamita e papà di origine giapponese, ha scelto Bergamo come prova generale in vista delle Next Gen ATP Finals, il Masters riservato ai migliori otto Under 21 del mondo, in programma a Milano la settimana successiva. La vicinanza tra le due città ha invogliato alcune Baby Star a mettere gli occhi sul Pala Agnelli, tappa ideale per arrivare al meglio all’happening milanese. È il caso di Nakashima, che per qualche tempo è stato seguito da Pat Cash, il quale aveva scommesso forte su di lui: “Credo che potrà essere testa di serie negli Slam già nel 2022” diceva l’ex campione di Wimbledon. La direzione sembra proprio quella.

IL TEENAGER CHE HA SPAVENTATO DJOKOVIC

Sarà della partita un altro Next Gen, forse ancora più noto: nonostante sia n.124, molti ricordano la fantastica partita di Holger Rune contro Novak Djokovic al primo turno dello Us Open. Il giovanissimo danese (classe 2003) si era qualificato per il main draw alla prima presenza in uno Slam, e il sorteggio gli ha subito messo contro il numero 1. Lui non ha fatto una piega e gli ha tolto un set, prima di essere travolto dai crampi. Quest’anno Rune (che punta deciso al numero 1: “Diventare numero 2 non mi interessa” ha detto) ha scalato centinaia di posizioni e si è aggiudicato tre Challenger, tutti nella penisola italiana: Biella, San Marino e Verona. Con il suo vivace spirito agonistico, cercherà il poker in un torneo che negli ultimi anni ha lanciato futuri campioni.

VECCHIE CONOSCENZE

Il profumo di Next Gen, tuttavia, non è l’unico motivo di interesse di un torneo pieno di nomi interessanti. Detto di un cut-off di ottimo livello per un ATP Challenger (attualmente fissato al n.204: significa che i tennisti sotto quella soglia dovranno giocare le qualificazioni), è opportuno segnalare che sono iscritti ben sette giocatori che nel recente passato sono stati tra i top-100 ATP. Tra loro spiccano il bosniaco Damir Dzumhur (n.23 nel 2018), il moldavo Radu Albot (n.39 nel 2019) e il kazako Mikhail Kukushkin (anche lui n.39, sempre due anni fa). Per tutti e tre sarà un ritorno a Bergamo dopo diversi anni. Nel caso di Kukushkin, l’ultima apparizione risale addirittura al 2010. Da segnalare anche la presenza di Illya Marchenko, in striscia positiva e impossibilitato a giocare la finale nel 2020 per i noti fatti legati alla pandemia, nonché ad altre due vecchie conoscenze del torneo: Ricardas Berankis (ex n.50) ed Evgeny Donskoy (ex n.65, prima testa di serie un paio d’anni fa). Ma non finisce qui: ci saranno anche due giocatori che stanno facendo ottime cose nel 2021 come il britannico Liam Broady e lo slovacco Alex Molcan, che soltanto un mese fa raggiungeva il terzo turno allo Us Open.

SPERANZE AZZURRE

Non mancheranno gli italiani: l’unico ammesso di diritto è Federico Gaio, sempre a caccia di un posto tra i top-100 e certamente in grado di dire la sua a questi livelli. Ci sono poi altissime probabilità che possano giocare Roberto Marcora (finalista nel 2019) e Franco Agamenone, italo-argentino che quest’anno sta facendo sfracelli. I due sono rispettivamente primo e terzo nella lista degli alternates. Ha discrete possibilità di esserci anche Filippo Baldi, di nuovo in pista nel 2021 dopo un brutto stop per infortunio. Senza dimenticare che la Federazione Italiana Tennis ha a disposizione due delle tre wild card, che saranno concesse ad alcuni dei giovani più interessanti. Gli organizzatori hanno in mano il terzo invito e sono già al lavoro per fare un altro regalo agli appassionati. Inoltre, le qualificazioni del 31 ottobre-1 novembre potrebbero dare ulteriore linfa alla presenza azzurra. Dando un’occhiata più estesa alla lista degli iscritti, spiccano nomi di assoluto prestigio come Sergiy Stakhovsky (giustiziere di Federer a Wimbledon e vincitore di 4 titoli ATP), Lukas Rosol (vincitore del torneo nel 2009 e capace di battere Nadal a Wimbledon tre anni dopo), nonché Mischa Zverev, fratello di Alexander che oggi si diletta tra l’attività di giocatore e quella di commentatore per Eurosport. Intanto vanta un passato da numero 25 ATP. Uno dei tanti indicatori di un torneo che promette di essere indimenticabile, in un’esaltante mix tra gioventù, esperienza e giocatori di categoria. Il nuovo vestito autunnale sta decisamente bene al torneo di Bergamo. La città e il torneo lo meritavano.

Entry List

Brandon Nakashima 83

Ricardas Berankis 106

Dennis Novak 111

Radu Albot 113

Alex Molcan 117

Holger Vitus Nodskov Rune 124

Liam Broady 126

Christopher O’Connell 131

Damir Dzumhur 134

Nikola Milojevic 136

Mikhail Kukushkin 146

Zdenek Kolar 148

Evgeny Donskoy 149

Federico Gaio 152

Illya Marchenko 167

Jiri Lehecka 175

Cem Ilkel 179

Mohamed Safwat 186

Filip Horansky 190

Mathias Bourgue 201

Hugo Grenier 203

Alexandre Muller 204

Yannick Maden 186 (PR)

Alternates

1 Roberto Marcora 208

2 Danilo Petrovic 209

3 Franco Agamenone 226

4 Maxime Janvier 230

5 Sergiy Stakhovsky 234

6 Nino Serdarusic 235

7 Filippo Baldi 241 (PR)

8 Tim Van Rijthoven 242

9 Tobias Kamke 251

10 Lukas Rosol 260

11 Duje Ajdukovic 261

12 Pavel Kotov 267

14 Andrea Arnaboldi 281

15 Evgeny Karlovskiy 285

16 Geoffrey Blancaneaux 291

17 Kyrian Jacquet 305

18 Ergi Kirkin 306

19 Ryan Peniston 308

20 Evgenii Tiurnev 310